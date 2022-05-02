Вратарь «Каролины» Андерсен не сыграет с «Бостоном» в 1-м матче плей-офф. Он пропустил 6 последних игр из-за травмы

Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен не примет участия в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном», который пройдет в ночь на вторник по московскому времени.
Об этом сообщил главный тренер «Кейнс» Род Бринд’Амор.
При этом накануне во время тренировки Андерсен впервые вышел на лед после травмы нижней части тела, полученной полмесяца назад. Из-за нее 32-летний датчанин пропустил последние 6 игр сезона НХЛ.
Также Бринд’Амор допустил, что против «Бостона» ворота «Каролины» будет защищать Антти Раанта.