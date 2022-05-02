Вратарь «Каролины» Андерсен не сыграет с «Бостоном» в 1-м матче плей-офф. Он пропустил 6 последних игр из-за травмы

Голкипер «Каролины» не примет участия в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли с , который пройдет в ночь на вторник по московскому времени.

Об этом сообщил главный тренер «Кейнс» ’Амор.

При этом накануне во время тренировки Андерсен впервые вышел на лед после травмы нижней части тела, полученной полмесяца назад. Из-за нее 32-летний датчанин пропустил последние 6 игр сезона .

Также Бринд’Амор допустил, что против «Бостона» ворота «Каролины» будет защищать .

Статистика Андерсена – здесь, Раанты – здесь.