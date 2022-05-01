Агент о будущем Зарипова: «На днях что-то должно проясниться. Пойдет за шестым Кубком Гагарина, наверное»

Данис Зарипов может продолжить выступления за «Ак Барс».
«Недавно общались с Данисом. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдет за своим шестым Кубком Гагарина.
Приход Знарка может повлиять на решение Даниса? Это все в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык.
На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет», – сказал агент игрока Юрий Николаев.
Зарипов в минувшем сезоне КХЛ провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 11 (4+7) очков. В плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 3 играх.
41-летний нападающий – единственный в истории 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018 годы) и дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).