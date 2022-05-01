Агент о будущем Зарипова: «На днях что-то должно проясниться. Пойдет за шестым Кубком Гагарина, наверное»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Данис Зарипов может продолжить выступления за «Ак Барс»

«Недавно общались с Данисом. На днях что-то должно проясниться. Результат в этом году не достигнут, наверное, пойдет за своим шестым Кубком Гагарина.

Приход Знарка может повлиять на решение Даниса? Это все в понимании Олега Валерьевича. Думаю, они найдут общий язык.

На сегодняшний день нового контракта у Даниса Зарипова нет», – сказал агент игрока Юрий Николаев

Зарипов в минувшем сезоне КХЛ провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 11 (4+7) очков. В плей-офф добавил 1 (0+1) балл в 3 играх. 

41-летний нападающий – единственный в истории 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Он трижды выиграл трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018 годы) и дважды – с «Металлургом» (2014, 2016). 

 

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