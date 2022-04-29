Тягачев об Играх в Сочи: «Я пришел к власти, денег нет. Путин говорит: «Лень, поговори с Грефом, Кудриным». Жизнь показала, что можно сделать без денег Олимпиаду»

высказался о поддержке спорта.

– Вас слушаю и думаю, что отчасти что-то и к лучшему. Как-то все распылялось у нас – и внимание, и финансирование. Понятно, большая проблема инвентаря и экипировки. Вижу часто комментарии от чиновников, что можно выйти как в Советском Союзе, но те же футболисты: они же привыкли к хорошим бутсам, к хорошим мячам. А на ваш взгляд, кто должен поддерживать? Частников можно привлечь?

– Конечно. Они привлечены, сами не скрывают, кто из них чем хочет заниматься. «Газпром» одним делом занимается, «Роснефть» другим.

Вексельберг одним направлением занимается, Мордашов «Северсталью» занимается. Значит, есть возможности, чтобы дать особые привилегии и поручения, например, «Магнитка» – Рашникову

Другое дело было, когда не было денег. Я пришел к власти, а денег нет. Олимпиаду хочется провести. Владимир Владимирович (Путин – прим. Sports.ru) говорит: «Лень, денег нет. Поговори с Грефом, Кудриным».

Ну вот один год, второй год, если каждый день говоришь одно и то же, начинают люди созревать, где взять деньги, как взять деньги, и идет развитие.

Поэтому жизнь показала, что можно сделать без денег и обыграть корейцев, – сказал почетный президент Олимпийского комитета России ( ).