Рэпер Дрейк сравнил себя с Александром Овечкиным и Лионелем Месси в своей новой песне.

В песне Дрейка и Фьючера «I’m On One» также упоминаются пловец Майкл Фелпс и Криштиану Роналду.

«Я думаю только о своих целях, как Овечкин, я думаю только о своих целях, как будто я Месси (I’m just all about my goals like Ovechkin, I’m just all about my goals like I’m Messi)», – поется в песне.