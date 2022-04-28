Овечкин не сыграет с «Айлендерс». Александр вышел на лед перед раскаткой «Вашингтона», но не катался звеньях

пропустит матч чемпионата против .

Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Капитан появился на льду перед утренней раскаткой команды, провел некоторое время с партнерами, однако он не принимал участие в тренировке сочетаний звеньев, которые готовятся к предстоящей игре.

В частности, в первом звене тренировались Конор Шири, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.

Ранее 36-летний россиянин из-за повреждения не сыграл в домашней игре «Кэпиталс» против «Айлендерс» (1:4).

Нападающий получил травму верхней части тела в матче с «Торонто» 25 апреля.