Гуськов о белорусском клубе в МХЛ: «Точная информация будет к концу мая-началу июня»

Совет директоров может утвердить новых участников к началу июня.

Об этом сообщил .

«У нас на данный момент совет директоров утвердил две новые команды – «Академию Михайлова – Юниор» и «СКА-ГУОР Карелия». Не секрет, что у нас изъявили желание участвовать еще два клуба: один белорусский из Бобруйска и «Красноярские Рыси».

Мы сейчас анализируем тот пакет документов, который необходим для принятия в Париматч Молодежную хоккейную лигу, и дальше будем собирать совет директоров, чтобы он утвердил эти кандидатуры по тем документам, которые у нас есть.

Точная информация будет к концу мая-началу июня. Вероятно, что все четыре клуба будут, но я не раз говорил, что есть прогноз на увеличение, и он сбылся. Это та схема, которую мы разрабатывали, для такого количества клубов», – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.

Ранее стало известно, что «Шинник» из Бобруйска подал все документы для вступления в Париматч Молодежную хоккейную лигу.