Сын Квартальнова Александр покинет систему «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Сын тренера Дмитрия Квартальнова Александр покинет систему .

Как сообщает «Бизнес Online», 19-летний нападающий уже попрощался с партнерами по команде.

В этом сезоне Квартальнов провел 8 матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями. Также выступал за «Барс» в (9 игр, 0+0) и в Париматч Молодежной хоккейной лиге (31 матч в регулярке и 7+10, в плей-офф – 11 игр и 1+1).

Квартальнов перешел в систему «Ак Барса» в мае 2020 года после обмена со «Спартаком».

Ранее «Ак Барс» решил не продлевать контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который действовал до 30 апреля этого года.

Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб команды. В следующем сезоне казанцев будет возглавлять Олег Знарок.