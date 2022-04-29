Сын Квартальнова Александр покинет систему «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Дмитрий Квартальнов КХЛ МХЛ Барс ВХЛ Ирбис Александр Квартальнов Хоккей

Сын тренера Дмитрия Квартальнова Александр покинет систему «Ак Барса».

Как сообщает «Бизнес Online», 19-летний нападающий уже попрощался с партнерами по команде. 

В этом сезоне Квартальнов провел 8 матчей за «Ак Барс», в которых не отметился результативными действиями. Также выступал за «Барс» в ВХЛ (9 игр, 0+0) и «Ирбис» в Париматч Молодежной хоккейной лиге (31 матч в регулярке и 7+10, в плей-офф – 11 игр и 1+1). 

Квартальнов перешел в систему «Ак Барса» в мае 2020 года после обмена со «Спартаком».

Ранее «Ак Барс» решил не продлевать контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым, который действовал до 30 апреля этого года.

Вместе с ним ушел и весь тренерский штаб команды. В следующем сезоне казанцев будет возглавлять Олег Знарок. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные