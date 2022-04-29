Канаков о легионерах: «Со стороны их государств есть социальная напряженность. Игроки теряют опыт, деньги, но в их странах это никого не интересует»

Николай Канаков сообщил, что легионеры хотели бы вернуться в «Северсталь» в следующем сезоне.

«Мы практически всех игроков, кто у нас ограниченно свободные агенты, подписали. Относительно иностранцев – желание вернуться у них есть, но все будет складываться [в зависимости] от внешних факторов и политической обстановки.

Да, со стороны их государств есть социальная напряженность, поскольку там считают, что люди едут зарабатывать деньги в Россию.

Сами игроки, понятно, теряют опыт, деньги, возможности, но внутри их стран это никого не интересует. Предложения были сделаны всем иностранным игрокам, но все на словах, ничего не подписывали. До конца июня есть еще время определиться с легионерами.

Плюс еще со стороны Минспорта идет информация о сокращении количества легионеров», – сказал директор «Северстали».

В составе в сезоне-2021/22 выступали Робин Пресс, , , и .