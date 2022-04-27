Разин о ведении соцсетей: «Обо мне писали гадости, выдирали фразы из интервью. Поэтому пришлось взять дело в свои руки»

рассказал, почему решил завести аккаунты в соцсетях.

– Вы активно ведете соцсети, как вы пришли к тому, чтобы это развивать?

– Обо мне писали всякие гадости, выдирали из интервью фразы, которые без контекста мешали моей карьере. Поэтому пришлось взять дело в свои руки, убрать посредников.

Сначала это было как-то необычно, изучал различные кнопки, сейчас стало привычно. Критику в комментариях удаляю сразу (смеется). На самом деле, у каждого человека есть свое мнение, пусть высказывается. У нас многие игроки тоже ведут соцсети, у них свой взгляд на жизнь, на хоккей, это никак не запрещается.

– Какое-то время вы вообще не давали интервью. В какой момент это изменилось?

– Были моменты, когда даешь интервью, а корреспондент пишет то, что сам придумал. После таких моментов не хотелось разговаривать, Но это моя работа, это помогает моей профессии, – сказал главный тренер .