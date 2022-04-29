Где смотреть «Металлург» – ЦСКА, седьмой матч финала Кубка Гагарина-2022, во сколько прямая трансляция матча КХЛ, 30 апреля

Финальный матч Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА закрывает сезон Континентальной хоккейной лиги. В субботу, 30 апреля, серия возвращается в Магнитогорск ради решающей, седьмой, игры.

Ее в прямом эфире будут показывать Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ Prime, а также также «ТВ-ИН» (Магнитогорск). Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала Матч ТВ, а также на Sports.ru (эфир Матч ТВ) – вместе с текстовым онлайном. Начало игры – 15:00 мск.

В 2016 году ЦСКА и «Металлург» тоже выясняли чемпиона в семи матчах – тогда Кубок Гагарина забрала уральская команда, выигравшая решающую встречу со счетом 3:1.