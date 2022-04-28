Форвард «Металлурга» Керри удален до конца игры за удар Дальбеку в голову. ЦСКА не забил за 5 минут большинства

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Джош Керри удален до конца матча с ЦСКА за удар в голову.

Нападающий «Металлурга» применил силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека в третьем периоде шестого матча серии.

Арбитры приняли решение удалить канадца на 5+20 за атаку в область головы и шеи.

По ходу текущего розыгрыша Кубка Гагарина Керри второй раз получил матч-штраф. Первый случай произошел в первой игре серии с «Авангардом», когда нападающий применил силовой прием в голову против защитника «ястребов» Дамира Шарипзянова.

Добавим, что ЦСКА не удалось использовать 5-минутное большинство.

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