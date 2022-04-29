«Миннесота» еще не решила, кто из вратарей начнет серию с «Сент-Луисом» – Флери или Тэлбот

пока не выбрала стартового вратаря на 1-й матч серии с «Сент-Луисом».

«Тут не сделаешь плохой выбор. У нас есть два парня, в которых мы верим. Мы выберем одного из них», – сказал генменеджер «Уайлд» .

«Миннесота» приобрела Марка-Андре Флери у «Чикаго» на дедлайне. После этого клуб стал использовать его и по очереди.

34-летний Тэлбот в текущем сезоне провел 49 матчей (91,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,76).

37-летний Флери сыграл 55 матчей (90,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,91).