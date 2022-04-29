Леонид Вайсфельд: «Знаю, что есть иностранные тренеры, которые хотят работать в КХЛ»

заявил, что иностранные тренеры по-прежнему хотят работать в КХЛ.

«Я тоже не исключаю того, что иностранные тренеры в КХЛ в следующем сезоне будут. Более того, знаю, что есть специалисты, которые хотят работать в нашей лиге. Не факт, конечно, что мы их в итоге увидим, но такая вероятность есть.

Что же касается иностранных игроков, то здесь слишком много факторов, поэтому ситуацию с каждым надо рассматривать отдельно.

О каких факторах говорю? Ну, например, о таком немаловажном, как мнение жен», – сказал экс-генменеджер клубов .