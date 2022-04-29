Годро – 3-й игрок «Калгари» с 40+ шайбами в сезоне. Это 2-й случай в НХЛ за последние 25 лет

– 3-й игрок «Калгари» с 40 шайбами в сезоне, это 2-й случай в за 25 лет.

Нападающий «Флэймс» отличился в матче с «Миннесотой» (2:3 ОТ).

28-летний американец достиг этой отметки впервые в карьере. Таким образом, у «Калгари» в этом сезоне сразу 3 игрока забросили 40+ шайб – еще Элиас Линдхольм (42) и (41).

Это 2-й случай в НХЛ за последние 25 лет. В сезоне-2018/19 у отличились Стивен Стэмкос (45), Никита Кучеров и Брэйден Пойнт (по 41).

В истории это 3-й случай. В сезоне-1987/88 у команды отличились сразу 4 игрока – Джо Нуиндайк (51), Хокан Лооб (50), Майк Буллард (48) и Джо Маллен (40).

В сезоне-1993/94 – Гэри Робертс (41), Тео Флери (40) и Роберт Райхел (40).

В 81 матче сезона Годро набрал 115 (40+75) очков. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с Джонатаном Юбердо из «Флориды».