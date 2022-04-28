Двукратный обладатель Кубка Стэнли Браун завершит карьеру после окончания сезона

завершит карьеру после окончания сезона .

Это 18-й сезон в лиге для 37-летнего нападающего .

На данный момент Браун провел 1295 матчей в НХЛ и набрал 712 (325+387) очков за результативность.

Предстоящая игра с «Ванкувером», которая станет заключительной для «Кингс» в регулярном чемпионате текущего сезона, станет для американца 1296-й в лиге.

Браун выступает за «Лос-Анджелес» на протяжении всей карьеры. Он дебютировал в лиге в сезоне-2003/04.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 год) в составе «Кингс».

В плей-офф хоккеист на данный момент провел 85 матчей в общей сложности и набрал 47 (19+28) баллов.