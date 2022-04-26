Кэйн – 3-й действующий игрок с 750 голевыми передачами в НХЛ. В истории «Чикаго» – 2-й

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Патрик Кэйн – 3-й действующий игрок с 750 голевыми передачами в НХЛ.

33-летний форвард «Чикаго» сделал юбилейную передачу в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:1). 

На его счету 92 (26+66) очка в 76 матчах сезона. В карьере – 1180 (430+750) баллов в 1105 играх. 

Кэйн стал 3-м действующим игроком, достигшим такой отметки. До него это сделали Джо Торнтон (1109) и Сидни Кросби (892). 

В истории «Блэкхокс» Патрик уступает только рекордсмену клуба Стэну Миките (926).

Среди американских игроков он идет на 6-м месте, впереди Фил Хаусли (894), Майк Модано (813), Брайан Лич (781), Крис Челиос (763) и Даг Уэйт (755). 

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