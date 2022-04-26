Кэйн – 3-й действующий игрок с 750 голевыми передачами в НХЛ. В истории «Чикаго» – 2-й

– 3-й действующий игрок с 750 голевыми передачами в .

33-летний форвард «Чикаго» сделал юбилейную передачу в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:1).

На его счету 92 (26+66) очка в 76 матчах сезона. В карьере – 1180 (430+750) баллов в 1105 играх.

Кэйн стал 3-м действующим игроком, достигшим такой отметки. До него это сделали (1109) и (892).

В истории «Блэкхокс» Патрик уступает только рекордсмену клуба (926).

Среди американских игроков он идет на 6-м месте, впереди Фил Хаусли (894), Майк Модано (813), Брайан Лич (781), Крис Челиос (763) и Даг Уэйт (755).