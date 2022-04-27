Кожевников о санкциях ИИХФ: «Обиженные карлики. Свиньи с Альбиона туманного пакости делают»

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Александр Кожевников высказался об отстранении России от международных турниров.

28 февраля ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

– Как относитесь к решению ИИХФ отстранить нашу сборную от соревнований?

– Подлецы, больше сказать ничего не могу. Обиженные карлики. Я не знаю, почему они это делают.

Защищаться юридически? Федерация должна работать. У нас застой пока в ФХР.

– Как думаете, насколько долго будет история с запретом?

– Я думаю, сейчас победим и все. И будет по-другому. Мы балуемся с финнами, со всеми, подстраиваемся под них. Санкции? Они подчиняются, федерации все под себя подложили. Англичане там, как всегда, уши торчат. Сейчас себя показали, что везде они. Свиньи с Альбиона туманного.

В тумане посидели и пакости делают. Пакостная странишка. О чем здесь говорить. Наша операция пройдет успешно, и все будет нормально, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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