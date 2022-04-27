«Салават Юлаев» не общался с Паскуале. Со Стремваллем диалог на паузе, его приоритет – НХЛ («Чемпионат»)

«Салават» не общался с Паскуале, переговоры со Стремваллем на паузе, его приоритет – НХЛ.
Как сообщает «Чемпионат», уфимский клуб не планирует подписывать вратаря «Локомотива» Эдди Паскуале, никаких переговоров с ним не проводилось.
Ранее сообщалось, что «Салават» не договорился с канадцем по сумме контракта.
Что касается форварда Мальте Стремвалля из минского «Динамо», то клуб вступил с ним в переговоры, но сейчас они на паузе, так как приоритетом шведа является продолжение карьеры в НХЛ.
Со статистикой Паскуале можно ознакомиться здесь, Стремвалля – здесь.