«Салават» не договорился с Паскуале из-за денег. Клуб не готов платить ему 80 млн рублей за сезон (Gorobzor.ru)

«Салават» не договорился с Эдди Паскуале, клуб не готов платить ему 80 млн рублей.

Как сообщает «ГорОбзор», вел активные переговоры с вратарем , который в предстоящее межсезонье может стать свободным агентом из-за решения играть без легионеров.

Стороны не договорились, так как канадец не намерен играть за меньшие деньги, чем в прошедшем сезоне.

«Салават Юлаев» взял паузу в переговорах и возвращается к варианту с поиском российского вратаря.

Уфимский клуб не готов платить 80 миллионов рублей одному хоккеисту. Сообщалось, что Паскуале предлагался контракт на 75 млн.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Паскуале провел 38 матчей с коэффициентом надежности 1.99 при 91,6% отраженных бросков. В плей-офф он отразил 85,4% процента бросков в 2 играх.