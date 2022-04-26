«Салават» не договорился с Паскуале из-за денег. Клуб не готов платить ему 80 млн рублей за сезон (Gorobzor.ru)

Теги Салават Юлаев Локомотив возможные переходы КХЛ Эдди Паскуале деньги Хоккей

«Салават» не договорился с Эдди Паскуале, клуб не готов платить ему 80 млн рублей.

Как сообщает «ГорОбзор», «Салават Юлаев» вел активные переговоры с вратарем Эдди Паскуале, который в предстоящее межсезонье может стать свободным агентом из-за решения «Локомотива» играть без легионеров.

Стороны не договорились, так как канадец не намерен играть за меньшие деньги, чем в прошедшем сезоне.

«Салават Юлаев» взял паузу в переговорах и возвращается к варианту с поиском российского вратаря.

Уфимский клуб не готов платить 80 миллионов рублей одному хоккеисту. Сообщалось, что Паскуале предлагался контракт на 75 млн. 

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Паскуале провел 38 матчей с коэффициентом надежности 1.99 при 91,6% отраженных бросков. В плей-офф он отразил 85,4% процента бросков в 2 играх.

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