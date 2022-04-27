Мэттьюс стал 1-м уроженцем США с 60 голами за сезон в НХЛ. В истории «Торонто» он тоже 1-й

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Остон Мэттьюс – 1-й уроженец США с 60 голами за сезон в НХЛ.

24-летний нападающий «Торонто» первым в истории клуба достиг этой отметки, сделав дубль в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (3:0). 

Он продолжает поднимать планку сразу двух рекордов – клубного и американского (по рождению). 

Ранее Мэттьюс опередил Рика Вэйва (54 шайбы в сезоне-1981/82) и установил рекорд «Лифс».

Также он превзошел Джимми Карсона и Кевина Стивенса (по 55 шайб, сезоны-1987/88 и 1992/93), владевших рекордом для уроженцев США. 

Мэттьюс – первый игрок за 10 лет с 60 голами в сезоне НХЛ

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