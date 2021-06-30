Фетисов о словах Путина: «Прогресса не будет, если вовремя не делать перестановку. Президент столько сделал для страны, он все правильно сказал»

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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мыслями о словах президента РФ Владимира Путина касательно выступления сборной России на ЧМ-2021.

«Кадровые перестановки в хоккее? Не могу комментировать президента. Но всегда нужно двигаться вперед и смотреть, что происходит. Если результаты устраивают, то не надо перестановок. Если не устраивают, то нужно менять.

Закон гласит следующее: если вовремя не делать перестановку, то прогресса не будет. Ничего не мешает собрать разные мнения, обсудить, что происходит в этой сфере, и двигаться дальше.

Тем более президент столько сделал для страны. Нужно наполнить смысл, чтобы был результат. И это удел профессиональных людей в своей области. И мы будем конкурировать с лучшими методиками стран. Здесь президент все правильно сказал», – сказал Фетисов.

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