Умер бывший форвард «Авангарда» Сергей Елаков

В возрасте 58 лет ушел из жизни ветеран омского хоккея Сергей Елаков.

За «Авангард» Елаков с перерывами отыграл почти 10 сезонов. Проведя 371 матч, он набрал 318 очков, забросив 129 шайб и сделав 189 передач.

По итогам трех сезонов (1988, 1992, 1993 год) выигрывал спор лучших бомбардиров клуба.

Вместе с «Авангардом» становился третьим призером Континентального Кубка 1999 года, играл в составе команды, завоевавшей в 1996 году бронзовые медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги.

Также Елаков выступал за «Металлист» (Петропавловск), СКА (Новосибирск), «Лада» (Тольятти), «Рубин» (Тюмень) и итальянский клуб «Курмаоста Лайонз».

Дважды в составе студенческой сборной СССР Елаков участвовал в играх Всемирной Универсиады, где становился победителем (1989 год) и призером (1991 год).

В нулевых Елаков работал тренером сначала в детской школе, а затем фарм-клубе . В последние годы проводил мастер-классы на катке «Тополиный».