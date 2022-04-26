Бурмистров о вылете «Ак Барса» в 1-м раунде: «Очень плохо играли в большинстве. Боялись обострять, бегали по зоне»

считает причиной вылета «Ак Барса» плохую игру в большинстве.

Казанский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).

– В чем главная причина того, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф?

– Большинство. Мы очень плохо играли в большинстве. Не могу сказать, из-за чего – креативных игроков было много. Но обострять мы боялись. В большинстве должна шайба ходить, а в итоге мы бегали по зоне. Посмотрите, как «Магнитка» играет в большинстве – все просто, спокойно, никто не боится отдать передачу, сделать подкидку. У нас этого не хватало.

– А с чем это связано?

– В сезоне пробовали и проще играть, не получалось. Сложно объяснить.

– Но ведь ближе к концу сезона в клуб специально для усиления игры в большинстве пришел . Ничего не изменилось?

– Не могу сказать, что многое поменялось с его появлением. Примерно все то же самое, что и Юрьич (тренер казанцев Игорь Горбенко – прим. Sports.ru) говорил. Просто при Пелино мы начали больше тренировать этот компонент, разбирали чаще.

На тренировки подключались молодые ребята из «Ирбиса», чтобы оборонялись просто. Начали больше работать, где-то недоработали, – сказал форвард .