Два шведских игрока (Элиас Линдхольм и Форсберг) забросили по 40 шайб в сезоне НХЛ. Это 3-й случай в истории

Два шведа (Линдхольм и Форсберг) забросили 40 шайб в сезоне , это 3-й случай в истории.

Это 3-й такой случай в истории лиги.

27-летний форвард отличился в матче с «Миннесотой» (4:5 ОТ), набрав 3 (1+2) очка. У него стало 80 (40+40) баллов в 66 играх.

У 27-летнего нападающего тоже 80 (40+40) очков – в 79 играх за . Оба игрока забросили по 40 шайб впервые в карьере.

Ранее 2 шведа достигали отметки 40 голов в сезоне-2001/02 ( – 41 в 82, – 40 в 81) и 2007/08 ( – 43 в 75, – 40 в 70).

Отметим, что 50 шайб за сезон забрасывал только один шведский игрок – Хокан Лооб в сезоне-1987/88.