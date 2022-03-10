Айкел о том, что «Баффало» лишил его статуса капитана: «Я расстроился. Казалось, они просто играют со мной»

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Джек Айкел сообщил, что расстроился, когда «Баффало» лишил его статуса капитана.

11 марта он впервые сыграет против бывшей команды. Клуб обменял Айкела в «Вегас» 4 ноября 2021 года.

В преддверии матча игрок рассказал об эмоциях, которые испытал в сентябре, узнав, что «Сэйбрс» лишили его статуса капитана команды.

«Я расстроился. Если подумать о причине, по которой меня лишили звания капитана, то это произошло, потому что я не соглашался с их методами лечения.

Потом мне фактически сказали не приезжать на сборы. В тот момент мне казалось, что они просто играют со мной», – сказал Айкел.

Напомним, 12 ноября игроку сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

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