Айкел не набрал очков за «Вегас» в своем 1-м матче против «Баффало» (1:3). Участники обмена Так и Кребс забили за «Сэйбрс»

не набрал очков в своем 1-м матче против «Баффало».

на выезде уступил «Сэйбрс» со счетом 1:3. Айкел проводил первый матч против бывшей команды после обмена в «Голден Найтс».

Американец завершил игру без очков и с полезностью «минус 1». У него 7 (3+4) очков в 11 матчах сезона.

Напомним, 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

Примечательно, что у 2 шайбы из 3 забросили другие участники трейда – форварды Пэйтон Кребс и .