Айкел не набрал очков за «Вегас» в своем 1-м матче против «Баффало» (1:3). Участники обмена Так и Кребс забили за «Сэйбрс»

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Джек Айкел не набрал очков в своем 1-м матче против «Баффало».

«Вегас» на выезде уступил «Сэйбрс» со счетом 1:3. Айкел проводил первый матч против бывшей команды после обмена в «Голден Найтс». 

Американец завершил игру без очков и с полезностью «минус 1». У него 7 (3+4) очков в 11 матчах сезона. 

Напомним, 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

Примечательно, что у «Баффало» 2 шайбы из 3 забросили другие участники трейда – форварды Пэйтон Кребс и Алекс Так

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