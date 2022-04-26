Хуснутдинов о победе в Кубке Харламова: «Подсластила пилюлю после плей-офф КХЛ»

Марат Хуснутдинов прокомментировал завоевание Кубка Харламова.
Форвард «СКА-1946» высказался после победы над «Красной Армией» (3-1) в финальной серии.
«Эмоций не передать – первый Кубок для клуба, для нашего города в молодежке. Очень рад!
У нас замечательный коллектив, замечательный тренерский штаб, персонал. Мы давно за этим шли. Слава богу, что так получилось.
Есть особые чувства, что как капитан поднимал кубок первым, но в глубине души поднимал кубок вместе с командой. Команда весь сезон шла к этому, я подключился только в финале. Они помогли мне адаптироваться и помочь команде.
Конечно, завоевание Кубка Харламова подсластило пилюлю после плей-офф КХЛ. Уйти с сезона с трофеем – лучше, чем ни с чем. Очень рад, что помог и себе, и команде завоевать этот Кубок», – сказал Хуснутдинов.