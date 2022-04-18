Звягин об отстранении России от турниров: «Появилось время подумать над концепцией развития хоккея»

высказался об отстранении сборных России от международных соревнований.

– Молодежный чемпионат мира из-за санкций Запада не состоится в Омске. В «Авангарде» этому тоже расстроились?

– Даже не думал об этом, нашей работы это не касалось. Обидно за ребят, которые по возрасту должны были играть на этих молодежных чемпионатах мира, куда не допустят сборную России. Другой возможности уже не будет. Но какие-то вещи мы не можем контролировать, поэтому особенно зацикливаться на этом не стоит.

– Недопуск на крупные международные мероприятия повлияет на российский хоккей?

– Не повлиять не может. Но для российского хоккея это своего рода вызов. На всех турнирах от сборной требовался результат – выиграть во что бы то ни стало, а сейчас появилось время подумать над концепцией развития нашего хоккея.

Как я знаю, стратегия есть и сейчас, а когда результат не давит, есть возможность проработать ее детали, – сказал тренер вратарей .