Крикунов сравнил оборону «Металлурга» со сборной Финляндии: «Как только пас на игрока ЦСКА, сразу ему навстречу кто-то едет. Не дает пройти»

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Владимир Крикунов сравнил оборону «Металлурга» со сборной Финляндии.

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал ход финальной серии Кубка Гагарина.

ЦСКА уступил в трех играх кряду. Чем это можно объяснить?

– Первый матч серии армейцы в Магнитогорске выиграли на кураже после трудной победы над СКА, а затем все встало на свои места.

«Металлург» выглядит свежее на длинной дистанции, москвичам явно не хватает остроты в атаке.

– Армейцы не выглядят прямо уж уставшими. Скорее это игроки «Металлурга» им ничего не позволяют сделать в своей зоне.

– «Магнитка» действительно строит очень прочную оборону. Взломать ее тяжело.

А за спиной у уральских защитников высится огромный Вася Кошечкин, попробуй его еще пробей. Счет-то в четвертом матче в итоге минимальный оказался – 1:0. Значит, вратари все решили.

– Получается, что «Металлург» играет сейчас, как сборная Финляндии, в чьей обороне мы также частенько буксуем?

– Да-да, именно такая оборона и у «Магнитки». Это особенно в третьем периоде бросалось в глаза, когда ЦСКА вроде бы владел шайбой.

Но у уральцев постоянно выдвигался игрок навстречу армейцу, владевшему шайбой. Как только пас на игрока ЦСКА, сразу ему навстречу кто-то едет. Не дает пройти.

Приходится в лучшем случае вбрасывать шайбу в зону. Защита у «Магнитки» очень здорово организованна плюс у них очень быстрые атаки, – сказал Крикунов.

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