Ротенберг про Овечкина: «Саша залечит травму и продолжит класть голы один за другим. Все, что не убивает, делает нас только сильнее»

Теги СКА Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал травму Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» получил повреждение по ходу матча НХЛ против «Торонто» (3:4 Б).

Во время выхода один на один Овечкин споткнулся о клюшку вратаря «Лифс» Эрика Кельгрена, ударился левым плечом о борт и не смог продолжить игру.

«Очень неприятная ситуация произошла. Вратарь «Торонто» сделал Александру подножку, и Саша на скорости полетел в борт.

На этот эпизод было просто больно смотреть. Безумно обидно, что наш форвард получил травму.

Надеюсь, он совсем скоро поправится и вернется в строй. Желаю ему скорейшего выздоровления!

Уверен, что Саша залечит эту травму и продолжит класть голы один за другим. Все, что не убивает нас, делает нас только сильнее!» – заявил главный СКА и первый вице-президент ФХР.

Овечкин получил травму за неделю до плей-офф. Без него «Вашингтон» проиграл – Михеев затащил «Торонто» в овертайм

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные