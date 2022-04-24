Юдин о легионерах «Ак Барса»: «Знаю, что на ребят давили. Кэмпферу звонили во время плей-офф с родины»

сообщил, что на легионеров оказывали давление.

– Как, по-вашему, себя чувствовали казанские легионеры на протяжении серии с «Авангардом»?

– Знаю, что на ребят давили. Кэмпферу звонили во время плей-офф с родины. Я думаю, что клуб создал все условия для них, чтобы они не переживали. Как я знаю, всех легионеров собирали вместе и устраивали видеозвонок с руководством республики и клуба. Их убедили, что нет повода для волнений. Но мы не знаем, что у них было на душе.

– Кэмпфер во второй игре привез два гола и потом признался, что на него повлияла нынешняя ситуация...

– Знаете, дело не в Кэмпфере. Выигрывает вся команда и проигрывает тоже. Кого-то обыграли, кто-то не забил. Серия закончилась со счетом 2-4. Винить сейчас кого-то точно не стоит, – сказал защитник «Ак Барса» в интервью «Бизнес Online».

Кэмпферу звонил сенатор родного штата по ходу плей-офф КХЛ. Американец остался в «Ак Барсе»