Дмитрий Юдин: «У нас хватит ресурсов, чтобы заменить легионеров. Во многих клубах выстроена вертикаль от молодежного до взрослого хоккея»

Дмитрий Юдин поделился мыслями о ситуации с легионерами в КХЛ.

– Если легионеры не вернутся в следующем сезоне, уровень нашей лиги упадет?

– Нет, а почему? Для наших ребят будет больше возможности проявить себя. В МХЛ, как я слышал, будет на две команды больше со следующего сезона – это хорошо.

Сейчас столько времени занимаются с молодыми игроками, что для них будет грехом не воспользоваться шансом, если иностранцы не приедут.

У нас хватит ресурсов, чтобы заменить легионеров. Во многих клубах выстроена вертикаль от молодежного до взрослого хоккея – этого в лиге должно быть больше. К счастью, таковая есть и у нас, – сказал защитник «Ак Барса» в интервью «Бизнес Online».