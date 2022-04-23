Каменский про 100 очков Капризова: «Мы не можем называть его лучшим, но Кирилл – один из лучших россиян и игроков в НХЛ»

прокомментировал 100 очков в сезоне НХЛ.

«Ничуть не удивлен результативностью Капризова. Я просто горжусь им!

Очень рад за Кирилла, что ему удалось набрать 100 очков, потому что для хоккеиста, играющего в НХЛ, это большой результат.

Это большое личное достижение и весомый вклад в командные действия. А стать еще и первым в истории своего клуба – приятный бонус.

За Кирилла можно только порадоваться и пожелать, чтобы каждый сезон он набирал более 100 очков.

У Капризова есть для этого все данные. Мы не можем называть его лучшим, но Кирилл однозначно один из лучших россиян, да и игроков в НХЛ.

У нас много ребят, которые играют здорово, забивают, радуют нас и приносят результат своим командам», – сказал олимпийский чемпион.

Капризов выбил 100 очков в сезоне! Седьмым из русских в истории НХЛ и первым среди всех – в «Миннесоте»