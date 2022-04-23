Жамнов о лимите: «5 игроков – оптимальное число. Легионеры выравнивают соотношение сил в КХЛ, создают конкуренцию в своих клубах»

выступил против сокращения лимита на легионеров в КХЛ.

– На днях стало известно, что обратилась к с просьбой ужесточить лимит на легионеров в до 3 человек. Как вы относитесь к этой идее?

– Непонятно, почему этот вопрос возник именно сейчас. Никто не знает, сколько иностранцев будет в следующем году. У многих легионеров есть контракты на следующий год, и как быть клубам в этой ситуации? Это поспешное решение, которое нужно обсуждать всем сторонам – федерации, КХЛ, самим клубам.

– Альтернативное мнение озвучил Никита Квартальнов: по его версии лимит на легионеров в нашей лиге надо вообще отменить. Эта идея имеет право на существование или в данном случае важно выбрать золотую середину?

– Помню, что раньше такие разговоры возникали регулярно, но последние сезоны показали, что пять легионеров это – оптимальное число. Даже клубы стали понимать, что, если нет возможности привезти качественных игроков, то зачем их везти? Думаю, что пять игроков – это оптимальное значение и не стоит его менять.

Самое главное, что иностранцы должны быть качественные, клубы должны брать легионеров не для галочки, а именно для повышения мастерства в нашей лиге.

– Не создаст ли ужесточенный лимит тепличные условия для российских игроков?

– Мы наверно не всегда задумываемся о том, зачем нам легионеры в клубах. Они помогают нивелировать разницу в классе команд, выравнивают соотношение сил в самой лиге и самое главное, они создают конкуренцию в своих клубах, дают возможность другим игрокам расти и развиваться, особенно молодым. Многие из них, особенно опытные ребята, всегда стараются передать свой опыт.

И это будут не только тепличные условия, но, по сути, мы сами себя изолируем от хоккейного сообщества, рано или поздно сборные России вернутся на международные турниры и этого опыта, который игрока приобретали тренируясь, играя вместе или играя против легионеров, может и не хватить.

Иностранные игроки в КХЛ часто привлекаются в свои сборные, с которыми мы потом играем на этапах Евротура, чемпионатах мира и Олимпиадах, поэтому нам важно знать против кого играть, – сказал главный тренер сборной России.