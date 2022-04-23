Министр спорта РФ о возможном сокращении лимита в КХЛ: «Выслушаем экспертов, аргументы за и против. Это должно быть на благо развития хоккея»

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Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в КХЛ.

Федерация хоккея России предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до трех игроков.

На данный момент клубы КХЛ могут заявлять не более пяти легионеров.

«В самое ближайшее время мы проведем консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение.

Выслушаем мнения экспертов, кто это предлагал, все аргументы за и против.

Все это должно быть на благо развития хоккея», – сказал Олег Матыцин.

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