Министр спорта РФ о возможном сокращении лимита в КХЛ: «Выслушаем экспертов, аргументы за и против. Это должно быть на благо развития хоккея»

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в КХЛ.
Федерация хоккея России предложила Минспорту уменьшить лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ до трех игроков.
На данный момент клубы КХЛ могут заявлять не более пяти легионеров.
«В самое ближайшее время мы проведем консультации с представителями КХЛ, федерации, экспертным сообществом и после этого примем решение.
Выслушаем мнения экспертов, кто это предлагал, все аргументы за и против.
Все это должно быть на благо развития хоккея», – сказал Олег Матыцин.