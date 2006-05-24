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    Владислав Третьяк: «Трудно объяснить, почему столько хоккеистов из России уезжает в Северную Америку»

    Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал массовый отъезд игроков из России в Северную Америку в это межсезонье.

    «Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году. Когда едут в НХЛ – это понятно, когда в фарм-клубы… И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там.

    У нас такая система получается, неправильная немножко, что наши тренеры больше смотрят, кто там играет, и дают им преимущество перед теми, кто играет у нас. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать.

    Получается, что тренеры говорят: «О, он же играет в фарм-клубе НХЛ, он сильнее нашего». Но это еще не известно. В целом же, мы демократическая страна, мы не можем запретить отъезд игрокам. Мы должны создавать условия, чтобы молодежь оставалась, и мы это делаем. Мы большую работу ведем, у нас все есть, чтобы играть», – сказал Третьяк.

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