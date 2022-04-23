Федоров на вопрос об отсутствии лидера в ЦСКА: «Ну как нет лидера? Мы же как-то дошли до финала»

не считает, что в нет лидера.

Главный тренер армейцев ответил на вопросы после третьего матча серии с (0:4, 1-2) в финале Кубка Гагарина.

«Показалось, что соперник свежее нас, а мы не отошли от серии со СКА? Тогда что мы делали в первых двух сериях, когда выиграли по 4-0 и было семь дней перерыва?

Я так не думаю. «Магнитка» всегда играет на приличных скоростях, мы это прекрасно понимали. Но игра есть игра. Хоккей – быстрая игра, игра ошибок. Наша ситуация поправимая, поэтому думаю, что все впереди.

Попов? Не получил еще информацию, но я так понимаю, что какая-то травма. Не скажу, когда он ее получил.

У нас нет лидера? Мы говорим об этом все четыре раунда. Ну как нет лидера? Мы же как-то дошли до финала. Может быть, что-то идет не ярко, но ребята стараются и работают.

Но «Магнитка» серьезная команда, и регулярка говорит об этом, как и серия с «Авангардом». Надо отдать должное сопернику, но мы будем больше думать о себе и будем готовиться», – сказал Федоров.