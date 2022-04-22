Шуми Бабаев: «Барыс» – отличная школа выживания в КХЛ для иностранцев. Они привыкают к лиге, находясь в комфортных условиях»

объяснил, почему легионеры готовы ехать в «Барыс» на небольшие зарплаты.

«Чтобы не идеализировать «Барыс», я все же скажу, что селекционные ошибки есть и там. Но если говорить о проценте удачных подписаний, то клуб из Казахстана действительно смотрится выигрышно на фоне . Почему он так успешен в этом? Есть несколько факторов, которые все вместе дают такой результат и позволяют нур-султанцам приобретать хоккеистов, скажем так, со скидкой.

Во-первых, еще со времен Доуса, Бойда, Боченски и Хедмана у хорошая репутация среди игроков и агентов, клуб не был замечен в каких-то больших скандалах, в том числе из-за задержек зарплаты, никого не обманывал. Понятно, что какие-то мелкие проблемы есть всегда, но они не достигают больших масштабов.

Во-вторых, большое значение имеет сам Казахстан и город базирования. Это страна с более стабильной экономикой, а Нур-Султан в плане быта очень комфортен, это бренд. «Барыс» предоставляет хорошие условия для проживания, владеет отличной ареной, да и перевод денег в доллары получается более выгодным, нежели в России. Поэтому легионеры готовы играть за небольшие деньги.

Так же как, к примеру, хоккеисты даже на меньшие зарплаты спокойно едут в Швейцарию, Ригу, Минск, тот же «Йокерит». Скажем, в любой российский регион они бы за такие деньги не поехали.

В России есть Москва и Санкт-Петербург? Да, столицы я вынесу за скобки, они действительно тоже комфортны, вот только у команд из этих городов другой подход в плане поиска легионеров – они сразу рассматривают максимально дорогих хоккеистов, из другой ценовой категории. Но ведь в итоге многие ребята оказываются в этих же клубах, только пройдя через «Барыс».

Могу сказать, что все агенты прекрасно понимают, что казахстанский клуб – отличная школа выживания в КХЛ для иностранцев, особенно для новичков. Они привыкают к лиге, находясь в комфортных условиях, и рассчитывают впоследствии перебраться в топ-клуб.

И самое главное, и это третий фактор – в «Барысе» никогда не вставляют палки в колеса тем, кто идет на повышение, хочет развиваться дальше, всерьез побороться за Кубок Гагарина. Причем речь как о тренерах – вспомните тех же Назарова и Скабелку, так и об игроках», – сказал агент.