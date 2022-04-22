Президент «Локомотива» о Буше: «Для нас это было легким шоком. По увольнению мы разбираемся, будет полная ясность»

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Юрий Яковлев высказался о ситуации с Ридом Буше.

18 февраля стало известно, что форвард уволен из «Локомотива». Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Мы теоретически не могли знать об этом, поэтому это было для нас легким шоком.

Он был в основном составе, на нем строилась тройка лидера. По увольнению мы разбираемся, будет полная ясность», – сказал президент «Локомотива».

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