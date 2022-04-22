Глава СДК КХЛ Каменский о жестах Федотова и Коваленко: «Это два разных эпизода и два разных года совсем. Нельзя сравнивать»

Теги ЦСКА Локомотив Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Николай Коваленко Чемпионат.com Хоккей

Валерий Каменский разъяснил, почему Иван Федотов избежал наказания за неприличный жест.

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ сравнил момент с участием вратаря ЦСКА с эпизодом, который случился в прошлом плей-офф.

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Йокеритом» выступавший тогда за ярославцев форвард Николай Коваленко, находясь на скамейке запасных, изобразил акт фелляции

СДК тогда дисквалифицировал Коваленко на 1 матч и подверг денежному штрафу.

«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то…

Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода и здесь их нельзя сравнивать», – сказал Каменский.

КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные