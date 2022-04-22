Глава СДК КХЛ Каменский о жестах Федотова и Коваленко: «Это два разных эпизода и два разных года совсем. Нельзя сравнивать»

Валерий Каменский разъяснил, почему Иван Федотов избежал наказания за неприличный жест.
Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ сравнил момент с участием вратаря ЦСКА с эпизодом, который случился в прошлом плей-офф.
Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Йокеритом» выступавший тогда за ярославцев форвард Николай Коваленко, находясь на скамейке запасных, изобразил акт фелляции.
СДК тогда дисквалифицировал Коваленко на 1 матч и подверг денежному штрафу.
«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то…
Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода и здесь их нельзя сравнивать», – сказал Каменский.
КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»