Глава СДК КХЛ Каменский о жестах Федотова и Коваленко: «Это два разных эпизода и два разных года совсем. Нельзя сравнивать»

разъяснил, почему избежал наказания за неприличный жест.

Руководитель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ сравнил момент с участием вратаря ЦСКА с эпизодом, который случился в прошлом плей-офф.

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между и «Йокеритом» выступавший тогда за ярославцев форвард , находясь на скамейке запасных, изобразил акт фелляции.

СДК тогда дисквалифицировал Коваленко на 1 матч и подверг денежному штрафу.

«Это два разных эпизода и два разных года совсем. Если мы будем со всеми сравнивать, то…

Во-первых, это [эпизод с Коваленко] было во время игры, это [эпизод с Федотовым] после игры, поэтому это два разных эпизода и здесь их нельзя сравнивать», – сказал Каменский.

КХЛ о жесте Федотова: «В связи с отсутствием веских видеодоказадельств принято решение не накладывать наказание»