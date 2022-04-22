Шуми Бабаев: «Скабелка не хочет приходить на «живое место», кого-то подсиживать. Несколько раз отказывался от таких вариантов»

Агент Шуми Бабаев рассказал о порядочности по отношению к коллегам.

Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Локомотив». Клуб уволил тренера в сентябре 2021 года.

«Мы разговариваем с клубами постоянно, и, открою вам секрет, Андрей мог вернуться уже в этом, заканчивающемся сезоне. Вот только речь шла о том, что нужно прийти в команду в тот момент, когда в ней еще работает тренер, с которым планируют расстаться.

Но Скабелка уже несколько раз отказывался от таких вариантов, он не хочет приходить на «живое место», кого-то подсиживать, выживать из клуба. У него такое отношение к людям.

Да, мы прекрасно понимаем, что многие переступают через себя в таких же ситуациях, но, к моей радости, Андрей ведет себя порядочно», – сказал Бабаев.