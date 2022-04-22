«Миннесота» и «Сент-Луис» сыграют в первом раунде Кубка Стэнли.

и сыграют в первом раунде Кубка Стэнли.

Это окончательно определилось после сегодняшней победы «Уайлд» над «Ванкувером» (6:3).

У «Миннесоты» 105 очков в 77 матчах, у «Сент-Луиса» – 105 в 78. Команды уже точно займут 2-е и 3-е места в Центральном дивизионе.

Кто будет иметь преимущество своей площадки – определится в заключительных матчах.

В истории команды встречались в плей-офф дважды – и оба раза тоже в первом раунде. В 2015 году верх взяла «Миннесота» (4-2), в 2017 году – «Сент-Луис» (4-1).