«Флорида» выиграла 12-й матч подряд и повторила клубный рекорд. Команда обеспечила себе 1-е место на Востоке

«Флорида» выиграла 12-й матч подряд и повторила клубный рекорд.

«Пантерс» обыграли «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата .

12 побед южан подряд стали повторением клубного рекорда, установленного в сезоне-2015/16.

Кроме того, гарантировала себе 1-е место на Востоке по итогам регулярки и преимущество своей площадки в плей-офф вплоть до возможного финала конференции.

Команда вышла на 1-е место в общей таблице лиги – 118 очков в 77 матчах, у лидера Запада «Колорадо» – 116 в 77.