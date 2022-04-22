«Флорида» выиграла 12-й матч подряд и повторила клубный рекорд. Команда обеспечила себе 1-е место на Востоке

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«Флорида» выиграла 12-й матч подряд и повторила клубный рекорд.

«Пантерс» обыграли «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

12 побед южан подряд стали повторением клубного рекорда, установленного в сезоне-2015/16. 

Кроме того, «Флорида» гарантировала себе 1-е место на Востоке по итогам регулярки и преимущество своей площадки в плей-офф вплоть до возможного финала конференции.

Команда вышла на 1-е место в общей таблице лиги – 118 очков в 77 матчах, у лидера Запада «Колорадо» – 116 в 77. 

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