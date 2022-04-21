В честь 85-летия Терешковой в Мытищах 24 апреля пройдет благотворительный хоккейный турнир

В воскресенье состоится хоккейный турнир в честь 85-летия первой женщины-космонавта.

примет благотворительный турнир «Авиационно-космического кубка» 24 апреля. Мероприятие посвящено юбилею депутата Валентины Терешковой.

«Истринские вести» передают, что в турнире примут участие команды «НАШИ» из Звездного городка, «Стрижи» (пилотажных групп ВКС России «Русские Витязи» и «Стрижи»), команда филиала ПАО «Корпорация «Иркут» – «Региональные самолеты» и «Авиационный хоккейный клуб «Сухой».

Приз лучшему игроку турнира вручит чемпионка мира по высшему пилотажу, самый титулованный пилот Мировой спортивной авиации (Guinness World Records) Светлана Капанина.

Организаторами выступил Фонд популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы».