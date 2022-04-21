Где смотреть «Металлург» – ЦСКА, пятый матч финала Кубка Гагарина-2022, во сколько прямая трансляция матча КХЛ, 26 апреля

Финал Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА закрывает сезон Континентальной хоккейной лиги. Во вторник, 26 апреля, серия возвращается в Магнитогорск.

Игру в прямом эфире будут показывать Матч ТВ, КХЛ ТВ, КХЛ Prime, а также также «ТВ-ИН» (Магнитогорск). Трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала Матч ТВ, а также на Sports.ru (эфир Матч ТВ) – вместе с текстовым онлайном. Начало игры – 17:00 мск.

В 2016-м ЦСКА и «Металлург» уже встречались в решающей серии – тогда Кубок Гагарина забрала уральская команда, выигравшая седьмой матч.