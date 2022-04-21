Овечкин о повторении рекорда Гретцки и Босси: «Хорошая компания. Я очень рад»

высказался после матча с (3:4 ОТ).

В этой игре россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд , который принадлежит Уэйну Гретцки и .

«Конечно, это довольно хорошая компания. Я очень рад.

Когда забиваешь первый гол, ты вполне доволен игрой. Думаю, сегодня наше звено выглядело неплохо, у нас были неплохие шансы», – сказал Овечкин.

Нападающий занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров