Овечкин о повторении рекорда Гретцки и Босси: «Хорошая компания. Я очень рад»

Александр Овечкин высказался после матча с «Вегасом» (3:4 ОТ).
В этой игре россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки и Майку Босси.
«Конечно, это довольно хорошая компания. Я очень рад.
Когда забиваешь первый гол, ты вполне доволен игрой. Думаю, сегодня наше звено выглядело неплохо, у нас были неплохие шансы», – сказал Овечкин.
Нападающий занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров