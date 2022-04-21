Плющев об Овечкине: «На него не действуют шелупонь и крикливость, которая есть на Западе в отношении русских»

считает профессионалом своего дела.

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

«Александр – профессионал своего дела. Его мама – заслуженный тренер по баскетболу, и можно сказать, что Александр с самого детства впитал в себя профессиональные качества спортсмена.

Судя по тому, что он находится в отличном физическом и психологическом состоянии, на него не действуют никакие внешние факторы, всякая шелупонь и крикливость, которая есть на Западе в отношении России и русских.

Он знает, как абстрагироваться от этого всего и сосредоточиться на своем деле. Овечкин ценит себя, своих болельщиков.

Все то, что с ним происходит – это вполне закономерные и логичные вещи. 36 лет для некоторых хоккеистов были только расцветом. Если ты уважительно относишься к себе, понимаешь, что здоровье – это твой хлеб, состояние души и жизни, то ты сможешь многого добиться», – сказал бывший главный тренер сборной России.