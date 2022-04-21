Каменский об Овечкине: «Каждая его шайба – это история и для него, и для хоккея»

Валерий Каменский считает Александра Овечкина игроком мирового класса.

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги (780 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Что касается его гонки за Гретцки и Хоу, то это не гонка – он выходит и играет, показывает тот уровень, на котором он играл всю свою карьеру. Естественно, каждая его шайба – это история и для него, и для хоккея, и я не думаю, что у него в мыслях, как догнать кого-то.

Он играет, получает от этого удовольствие, забивает голы и делает свое дело на высоком уровне. Ему не надо ничего доказывать – он уже всем все доказал, это игрок мирового класса.

17 сентября Овечкину исполнится 37 лет? Дай бог, чтобы он себя так же чувствовал, только играл и радовал нас, болельщиков и фанатов, а также всех в хоккейном мире», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

🎆Овечкин!!! Есть 50 голов за сезон (9-й раз в карьере!) – догнал Гретцки и Босси, обошел Селянне, вошел в топ-20 бомбардиров