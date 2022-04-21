Владимир Крикунов: «Овечкин – машина. Ему по силам и 10 сезонов выбить по 50 шайб»

Владимир Крикунов поделился мнением об Александре Овечкине.

В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

«Думаю, что Саше вполне по силам и 10 сезонов выбить по 50 шайб.

Не секрет, что он физически одаренный парень, хоккей понимает, играть умеет. Конечно, тяжело в современной НХЛ добиться такого показателя. Но чего-чего, а здоровья ему точно хватит.

Похоже, он всерьез поставил себе цель и старается ее выполнить. У него появился интерес что-то сделать, поэтому он так выкладывается в каждом матче.

По сути, он соревнуется сам с собой. Кто знает, может, и дотянет не только за Хоу, но и за Гретцки. В следующем году явно вторым станет, а там – бог его знает.

В прошлом году Саша приезжал к нам на тренировку. Ну что тут скажешь? Он машина, на самом деле. Поэтому несколько сезонов на топ-уровне он еще способен провести», – сказал бывший главный тренер сборной России.