Третьяк о победе ЦСКА: «Армейцы по скорости и движению опережали хоккеистов «Металлурга»

подвел итоги 1-го матча финала Кубка Гагарина между и .

Армейцы победили со счетом 3:1.

– В играх между петербургским СКА и ЦСКА был высокий темп, армейцы сегодня его сохранили. Они по скорости и по движению опережали хоккеистов из Магнитогорска, поэтому и пришли к победе.

– Можно ли сказать, что Федоров тактически переиграл Воробьева?

– Об этом скажем, когда будет финал. Впереди паровоза идти не надо, думаю, серия будет напряженной и интересной, потому что это достойные друг друга команды. Мы ждем хоккей высокого класса, – заявил президент .