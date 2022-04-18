Третьяк о победе ЦСКА: «Армейцы по скорости и движению опережали хоккеистов «Металлурга»

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Владислав Третьяк подвел итоги 1-го матча финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

Армейцы победили со счетом 3:1.

– В играх между петербургским СКА и ЦСКА был высокий темп, армейцы сегодня его сохранили. Они по скорости и по движению опережали хоккеистов из Магнитогорска, поэтому и пришли к победе.

– Можно ли сказать, что Федоров тактически переиграл Воробьева?

– Об этом скажем, когда будет финал. Впереди паровоза идти не надо, думаю, серия будет напряженной и интересной, потому что это достойные друг друга команды. Мы ждем хоккей высокого класса, – заявил президент ФХР.

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